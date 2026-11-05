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Общество

О новых правилах назначения единого пособия рассказали волгоградцам

Общество 05.11.2026 06:30
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05.11.2026 06:30


Единое пособие является хорошей поддержкой финансового благополучия семьи. Однако чтобы его получать, нужно соответствовать ряду критериев.

Уже с 2027 года волгоградцев, претендующих на выплаты, ждут нововведения, которые стоит учитывать при подаче заявления. Планируется, что уже с 1 апреля результаты анализа банковских операций будут влиять на решение о назначении пособий. Ожидается, что допустимый лимит по операциям не может быть выше двукратной суммы годового бюджета всех родственников. Имеется в виду порог до 200% от легальных заработков, премий и пособий.

Важно учесть, что не будут учитываться кредиты, налоговые вычеты, переводы внутри семьи и средства от продажи жилья.

Также для назначения выплаты годовой доход может составить не менее 10 МРОТ. Это условие начнёт действовать уже с 1 января 2027 года. При этом как и ранее доход может быть меньше, если отсутствие работы было по уважительным причинам, таким, как инвалидность, беременность, отпуск по уходу за ребёнком или постановка на учёт в качестве безработного в центре занятости. 

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