Расследования

«Без него нельзя»: суд присяжных над волгоградцем Паком отложили до августа

Расследования 22.07.2025 14:18
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22.07.2025 14:18


Назначенное на сегодня, 22 июля, первое заседание с участием присяжных-заседателей по рассмотрению уголовного дела 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в умышленном смертельном наезде на многодетную мать, не состоялось. Как сообщает V102.RU, подсудимый все еще находится в ЛИУ-15, а без его участия или по ВКС рассматривать дела в таком формате нельзя.

Так, согласно п.4 ст. 241.1 УПК РФ,  не допускается участие в судебном заседании подсудимого путем использования систем ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

- Следующее заседание по делу Пака состоится 14 августа в 11:00, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, предварительное слушание по уголовному делу Пака, где был рассмотрен ряд процессуальных вопросов, в том числе о порядке суда над волгоградцем, состоялся в областном суде 15 июля. Тогда Пак участвовал в заседании в формате ВКС, так как находится в лечебно-исправительном учреждении №15 (ЛИУ №15). 

Тогда было объявлено, что резонансное уголовное дело областной суд начнет рассматривать 22 июля с участием присяжных. Ходатайство об этом, напомним, направил сам Пак на этапе предварительного следствия.  

Его интересы представляют три адвоката. Позицию защиты на предварительных слушаниях представителям СМИ они не озвучивали.

Что касается стороны потерпевших, то адвокат Ангелины Лихошапко заявила, что ждут от предстоящего суда справедливого наказания.

- Мы добиваемся справедливого наказания. А максимальное наказание по данной статье – до 20 лет лишения свободы, – заявила тогда представитель потерпевших. 

Преступление, которое вызвало большой общественный резонанс, напомним, было совершено 22 октября 2024 года на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда. Пак, который управлял автомобилем BMW X7, задел машину многодетной матери Екатерины Буравлевой и попытался уехать с места ДТП. Екатерина попыталась остановить Пака, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Однако, подсудимый совершил несколько манёвров, в результате чего волгоградка упала на дорогу, а мужчина проехал по ней, нанеся тяжелые травмы. С места происшествия он уехал. За ее жизнь боролись волгоградские и московские врачи, но 29 ноября она скончалась. 

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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