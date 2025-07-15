Расследования

«Хотим справедливости. По закону, до 20 лет»: процесс по делу волгоградца Пака стартовал в облсуде

Расследования 15.07.2025 12:17
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15.07.2025 12:17


В Волгограде сегодня, 15 июля, в областном суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в умышленном наезде на своем BMW на многодетную мать Екатерину Буравлеву. Как сообщает ИА «Высота 102», предварительное слушание состоялось за закрытыми для СМИ дверями. В зале заседаний присутствовали сегодня лишь адвокаты обвиняемого Пака, представитель потерпевших и судья. Самого подсудимого, передают корреспонденты информагентства, в суд сегодня не доставляли. 

– Александр Пак, как нам сообщили уже в суде, принимать участие в процессе сегодня будет посредством видеосвязи, – сообщают корреспонденты «Высоты 102». – Данное обстоятельство стало неожиданностью не только для представителей СМИ, которые надеялись зафиксировать Пака хотя бы в коридоре суда, но, судя по всему, и для участников процесса, которые не являются защитниками Пака. 


По словам представителя потерпевших Ангелины Лихошапко, участие подсудимого в процессе по уголовному делу возможно по ВКС лишь при одном условии – когда он (в данном случае Александр Пак) находится в лечебно-исправительном учреждении по причине плохого состояния здоровья. Как удалось выяснить ИА «Высота 102», так на деле и оказалось – в настоящее время подсудимый 74-летний Пак находится в ЛИУ №15.


Напомним, что следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области квалифицировали действия Александра Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. 

Отвечая на вопрос журналистов о том, какого наказания хотели бы потерпевшие для Александра Пака, Ангелина Лихошапко ответила лаконично – наказания по справедливости закона. 

– Мы добиваемся справедливого наказания. А максимальное наказание по данной статье – до 20 лет лишения свободы, – заявила представитель потерпевших. 



Предполагается, что резонансное уголовное дело будет рассматриваться областным судом с участием присяжных. Ходатайство об этом, напомним, направил сам Пак на этапе предварительного следствия.  

– Как думаете, Вам будет тяжелее работать при условии, что дело будет рассматриваться при участии присяжных? - поинтересовались у Ангелины Лихошапко представители СМИ.

– Абсолютно нет, – спокойно заявила юрист. 

Интересы Александра Пака в суде, напомним, будут защищать сразу три адвоката. 


Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за судебным процессом. 

Напомним, по версии следствия, 22 октября 2024 года Александр Пак, совершив ДТП на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда, намеревался скрыться с места происшествия. Его попыталась остановить Екатерина Буравлева, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Однако, подсудимый совершил несколько манёвров, в результате чего волгоградка упала на дорогу, а мужчина проехал по ней, нанеся тяжелые травмы.

За жизнь Екатерины месяц боролись сначала волгоградские, а затем и московские медики. Однако 29 ноября 2024 года она скончалась.

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