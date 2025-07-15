Суд присяжных начнет рассмотрение дела волгоградца Пака 22 июля

Волгоградский областной суд назначил на 22 июля первое заседание по рассмотрению с участием присяжных заседателей уголовного дела Александра Пака, обвиняемого в умышленном смертельном наезде на многодетную мать. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Сегодня в областном суде, напомним, состоялось предварительное слушание с участием адвокатов обвиняемого и потерпевших, а также самого 74-летнего Пака, который принял участие в заседании посредством видеосвязи, так как находится в ЛИУ №15.

Облсуд также принял решение о продлении меры пресечения фигуранту дела, оставив Пака под стражей еще на 6 месяцев.

Напомним, что Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Адвокат Ангелина Лихошапк сегодня сообщила, что в ходе процесса потерпевшие, сторону которых она представляет, будут просить наказания по справедливости закона.

Интересы Пака, напомним, в суде будут защищать сразу три адвоката.