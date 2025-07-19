



19 июля в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправки самолётов. Из-за вечерней атаки БПЛА на Москву и регионы центральной России Федеральное агентство воздушного транспорта приостанавливало работу местных воздушных гаваней, что спровоцировало задержку в отправлении авиарейсов.

С 21:20 на 22:25 перенесено прибытие в Волгоград самолёта DP 6967 лоукостера «Победа» из Шереметьево. С 21:45 на 22:50 перенесено отправление рейса DP 6968 в обратном направлении. Также отложен на полчаса до 23:45 вылет самолёта S7 5134 из Волгограда в Новосибирск.

Напомним, ранее редакция сообщала о масштабном сборе в работе железной дороги. Из-за падения обломков БПЛА на пути в Ростовской области оказался обесточен перегон «Лихая — Замчалово». В результате образовался затор из 50 пассажирских составов, в их числе и поезда №340 Новороссийск – Нижний Новгород и №478 Адлер – Челябинск, следующих через Волгоградскую область. По информации ПривЖД, на 17:00 движение так и не удалось вернут к графику.