Транспорт

В Волгоградской области задерживаются поезда №340 и №478 из-за ночной атаки БПЛА

Транспорт 19.07.2025 09:35
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19.07.2025 09:35


19 июля в Волгоградской области сразу два проходящих поезда ожидаются с задержкой из-за ночной атаки БПЛА на Ростовскую область и повреждении инфраструктуры перегона «Лихая — Замчалово». По данным ПривЖД, на текущий момент фиксируется опоздание поездов №340 и №478.

- В связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово (Ростовская область) на территории Северо-Кавказской железной дороги задерживаются пассажирские поезда, следующие далее через Приволжскую железную дорогу: №340 Новороссийск – Нижний Новгород (более 7 часов) и №478 Адлер – Челябинск (3 часа), - рассказали в пресс-службе транспортной компании.

Напомним, как ранее сообщала редакция, во время ночного налёта БПЛА на перегоне «Лихая — Замчалово» оказалась повреждена контактная сеть. На время устранения аварии движение было полностью остановлено. В результате произошедшего на юге России образовалась пробка из 50 поездов.

По информации на 09:30, аварийно-восстановительные бригады завершили ремонт контактной сети. Сейчас энергоснабжение перегона возобновлено, движение поездов открыто.

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