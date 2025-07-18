



Немногим больше месяца прошло с момента назначения Андрея Кривова на пост генерального директора СК «Ротор». Бывший игрок легендарной команды встал у руля клуба, который без преувеличения можно назвать одним из брэндов города-героя.

Какие задачи поставлены перед новым руководителем, что ждет болельщиков сине-голубых в сезоне, который стартует уже 19 июля, о чем мечтает гендиректор и немного о его личном – в интервью, которое Андрей Кривов дал информагентству ИА «Высота 102».







Беседовала Наталья Денисова

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»