Расследования

«Не доказал своё исправление»: серийному маньяку «Дракуле» отказали в УДО и переезде к маме в Камышин

Расследования 16.07.2025 15:27
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16.07.2025 15:27


Сегодня, 16 июля, Соль-Илецкий районный суд Оренбургской обрасти отказал в условно-досрочном освобождении Владимиру Драганеру, осужденному за серию убийств к пожизненному заключению. 

- Отказано в удовлетворении ходатайства, - сообщили V102 .RU о принятом решении в пресс-службе районного суда. 

Осужденный, как пояснили в суде, отрицательно характеризуется сотрудниками колонии, имеет много взысканий. При вынесении решения было учтено мнение администрации ИК №6, которая возражала против УДО Драганера.

- Ему отказано на основании характеризующих его материалов. Он отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения, имеет неснятые и непогашенные судимости. Учитывалась также тяжесть совершенного преступления и то, что социальная справедливость не достигнута. Администрация исправительного учреждения и прокуратура категорически возражали против условно-досрочного освобождения, - пояснили информагентству в пресс-службе суда. - На основании этого суд пришел к выводу, что осужденный нуждается в дальнейшем отбывании наказания, так как не доказал свое исправление. 

Напомним, что Драганер был осужден за убийства трех молодых девушек и двух парней, совершенные в период с 8 марта по август 1999 года. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин». СМИ в начале 2000-х называли Драганера «Камышинским маньяком», «Дракулой» и «Наследником Дракулы».

Осужденный Драганер ранее обратился в суд с ходатайством об УДО, указав, что полностью возместил моральный вред потерпевшим, а за период отбывания наказания получил специальность и работу. В настоящее время находится на обычных условиях содержания и в случае принятия положительного решения намерен проживать со своей мамой в Волгоградской области. 

Ранее пояснялось, что закон допускает УДО при пожизненном лишении свободы, но лишь в том случае, если суд решит, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы.

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