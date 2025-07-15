Расследования

Серийный маньяк «Дракула» просит суд об УДО, чтобы жить с мамой в Камышине

Расследования 15.07.2025 18:17
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15.07.2025 18:17


Приговоренный за серию жестоких убийств в 2001 году к пожизненному заключению Владимир Драганер направил в суд ходатайство с просьбой об условно-досрочном освобождении. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем прошении маньяк, на счету которого пять жертв, заявляет, что готов вести тихую и мирную жизнь со своей мамой, до сих пор проживающей в Камышинском районе Волгоградской области. 

Напомним, что Драганер, он же «Камышинский маньяк», «Даркула» и «Наследник Дракулы», как окрестили его СМИ в начале 2000-х, был осужден за убийства трех молодых девушек и двух парней, совершенные в период с 8 марта по август 1999 года.

Как сообщалось в ходе судебного процесса, все убийства были совершены на территории Камышина. Своих жертв «Дракула» душил и резал. В некоторых случаях маньяк имитировал изнасилования, а также срывал драгоценности, маскируя свои преступления под ограбления. Известно, что одного мужчину Драганер убил, когда тот узнал о его страшном секрете, второго внезапно – из-за вдруг накатившего гнева. 

К пожизненному заключению под стражу Камышинский маньяк был приговорен 18 июля 2001 года. До сих пор убийца находится в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин», в Оренбургской области. Собственно, оттуда Драганер, к слову, уроженец Одессы, и подал прошение об УДО в суд. 

– Обращаясь в суд с ходатайством, заявитель указал, что с 2002 года содержится в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, за период отбывания наказания получил специальность, трудоустроен, полностью возместил моральный вред потерпевшим, в настоящее время он находится на обычных условиях содержания, в случае положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении планирует проживать со своей мамой в Волгоградской области, – сообщили в Соль-Илецком районном суде журналистам 15 июля. 


Интересно, что в 2001 году, когда шел процесс по уголовному делу в отношении маньяка, многие СМИ писали о том, что серийного убийцу из Владимира Драганера едва ли ни в буквальном смысле слова вырастила его мать. 

– Детство у мальчика было непростым. Мать систематически избивала его за любые проступки. Кроме того, подросток постоянно подвергался унижениям. Мать то и дело внушала ему, что он глупый, некрасивый, бездарный. Зачем женщина делала это, сказать сложно. Может, считала, что так воспитывает характер у сына. В результате мальчик рос замкнутым и не очень любящим людей. О каком-то серьезном доверии к женщинам и об отношениях с ними речи даже не шло, – писали, например, «Аргументы и факты».

Впрочем, то же самое СМИ выдвигало и другую версию – «маньячить» 18-летний камшынин стал ради службы в армии. Якобы для этого ему было важно отработать навык безбоязненного убийства людей, «чтобы уничтожать врага без тени сомнений».  

В суде Оренбургской области уточняют, что освобождение по УДО маньяка вполне вероятно:

– Закон допускает условно-досрочное освобождение при пожизненном лишении свободы, но лишь если судом будет признано, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Камышинского маньяка состоится на текущей неделе. 

Коллаж, фото: ИА «Высота 102», Пятый канал (Россия) 

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