Расследования

1,7 млн рублей штрафа назначили подпольному табачнику за дачу взятки офицеру УФСБ

Расследования 16.07.2025 14:09
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16.07.2025 14:09


В Волгоградской области штраф в пятнадцатикратном размере от взятки назначен подпольному табачнику, который пытался подкупить сотрудника УФСБ России.

Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, приговором суда мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Ему назначено 2 года условно с выплатой штрафа в размере 1 миллион 785 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что перед судом в Волгоградской области предстанет 63-летний индивидуальный предприниматель. Оперативные сотрудники обнаружили и изъяли в его магазинах, расположенных в рабочем поселке Даниловка, 23 тысячи 319 пачек несертифицированной немаркированной табачной продукции на общую сумму более 3 миллионов рублей. Мужчина всячески пытался избежать уголовной ответственности и пошел на преступление.

- Находясь в принадлежащем должностному лицу автомобиле, осужденный положил в бардачок транспортного средства более 100 тысяч рублей. О склонении к совершению коррупционного преступления офицер сообщил вышестоящему руководству. Факт дачи взятки был задокументирован, - рассказали в СУ СКР.

Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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