



В Волгоградской области индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в организации оптовых поставок контрабандных сигарет и дачу взятки сотруднику УФСБ. Как сообщили V102.RU в УФСБ России по региону, в отношении 63-летнего фигуранта было возбуждено два уголовных дела - по ч. 6 ст. 171.1 (приобретение, хранение или сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

По данным ведомства, в магазинах предпринимателя, расположенных в рабочем поселке Даниловка, оперативники обнаружили и изъяли 23 тысячи 319 пачек несертифицированной немаркированной табачной продукции на общую сумму более 3 миллионов рублей. Мужчина всячески пытался избежать уголовной ответственности и пошел на преступление.





- В рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу фигурант попытался передать денежные средства оперативнику УФСБ в размере 119 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности, - сообщили в УФСБ.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Видео пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области