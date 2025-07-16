Один в поле воин: 19-летний десантник заманил на минное поле целый отряд ВСУ





Российский десантник – 19-летний Константин Морозов – заманил целый отряд Вооруженных сил Украины на минное поле. Об этом сообщили корреспонденты издания «Красная звезда».

Единственным шансом не попасть под артиллерийский обстрел ВСУ было, по данным издания, передвижение военнослужащего по минному полю. Для достижения боевой задачи Константин решился рискнуть.

– Наше минное поле находилось близко к противнику – а значит, вне зоны поражения артиллерией. Поэтому решили пройти по нему. Так и незаметнее было, – рассказал молодой боец.

После успешного прохода через поле Морозов смог подобраться к месту дислокации противника и открыл по нему огонь. В результате отряд противника начал отступать, но единственной дорогой перед ними оказалось минное поле.

В конечном итоге украинцы оставили раненого офицера и двух мобилизованных солдат, которые сдались в плен.

Как уточнили в Минобороны РФ, за участие в тяжелых боях и штурмах Константин Морозов отмечен орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Фото: Минобороны РФ / tg.me