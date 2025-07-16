На открытой тренировке «Ротора» 16 июля разыграют абонементы среди болельщиков

На открытой тренировке «Ротора», которая состоится сегодня, 16 июля, и начнется в 17-45 ч. на поле ВГАФК, среди болельщиков будут разыграны четыре абонемента на домашние матчи сине-голубых в сезоне 2025/2026, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Открытое для зрителей занятие пройдет в преддверии стартового матча Первой лиги, в котором «Ротор» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» 19 июля. Отметим, кроме абонементов, волгоградские поклонники по итогам розыгрыша призов могут стать обладателями двух мячей с автографами. Также болельщики имеют возможность в формате почты заранее написать письма и пожелания для футболистов и представителей тренерского штаба, которые они затем прочитают.
Кроме того, на открытой тренировке состоится знакомство с новичками «Ротора», награждение игроков по итогам минувшего сезона, презентация новой формы на предстоящий сезон и будет сделана совместная фотография зрителей с командой.
Напомним, абонементы на домашние матчи сине-голубых в сезоне 2025/2026 на «Волгоград Арене» можно приобрести на сайте Кассир. ру.