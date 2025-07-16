Пять апелляционных жалоб подано на приговор, который был вынесен в июне этого года заочно экс-депутату Госдумы Олегу Михееву по давнему делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, уже поступило четыре жалобы от адвокатов и одно апелляционное представление от прокуратуры.

Надзорное ведомство просит усилить наказание беглому экс-депутату, который сбежал от следствия и суда 8 лет назад. В свою очередь адвокаты Олега Михеева уверены в невиновности своего подзащитного. Они настаивают на отмене приговора и вынесении оправдательного вердикта.

Кроме того, защитники просят суд отменить ранее вынесенное постановление об отказе в удовлетворении их ходатайства об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дата рассмотрения апелляции на приговор Олегу Михееву еще не назначена.

Напомним, Советский районный суд Волгограда 10 июля этого года приговорил Михеева к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в сумме 700 тысяч рублей за попытку хищения у «Промсвязьбанка» мошенническим способом 2,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что это уголовное дело было возбуждено еще в 2013 году. Предварительно с Олега Михеева Госдума сняла депутатскую неприкосновенность. В 2017 году сообщалось, что он уклоняется от явки в прокуратуру для подписания обвинительного заключения по результатам ознакомления с материалами дела, которое насчитывалось 77 томов. Михеева объявили в федеральный розыск. Советский районный суд Волгограда выдал санкцию на его арест. Однако местонахождение Олега Михеева до сих пор не установлено.