«Когда вытаскивали из машины, он мычал»: инструктор по вождению устроил массовое ДТП, удирая от полиции под Волгоградом





Стали известны подробности массового ДТП в городе Ленинске Волгоградской области, где лихач на «Ниве» протаранил четыре машины на парковке напротив дома №188 по улице Ленина у местной администрации. Как сообщили V102.RU жители города, за рулем автомобиля был инспектор по вождению частной автошколы.

- Всё сделал так, как делать нельзя, тем более инструктору по вождению. Напился, сел за руль и поехал. Скорость была большая, поэтому не справился с управлением и повредил четыре машины, в том числе свою. Пострадали машины и сотрудников районной администрации, которая находится неподалеку от места происшествия, - сообщил V102.RU источник, знакомый с ситуацией.

Очевидцы происшествия сообщили, что «Нива» в результате ДТП опрокинулась. Последствия аварии в первые минуты после случившегося сняли на видео местные жители.

- Водитель был очень пьяный. Когда его вытаскивали из салона, он двух слов не мог связать, буквально мычал, - рассказали очевидцы.

В местных пабликах сообщают о том, что нарушитель удирал от сотрудников полиции. Однако местные жители утверждают, что никто за инструктором не гнался и он просто не справился с управлением на высокой скорости. Между тем, по уточненным данным, злополучную «Ниву» действительно пытались остановить до ДТП.

Так, на видео ГУ МВД России по региону видно, что нарушитель игнорирует требования сотрудников полиции об остановке и продолжает движение. Полицейские начинают преследовать «Ниву» и настигают машину, когда она уже лежит на боку.

Ранее сообщалось, что 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», протаранил четыре машины: Skoda Octavia, «ВАЗ-2110», «Лада Калина» и «Лада Веста». Виновника аварии вытащили из салона и доставили в больницу им. Фишера.

По информации облздрава, после осмотра пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / «Волгоград», t.me