Под Волгоградом лихач на «Ниве» устроил массовое ДТП на парковке у администрации

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня, 14 июля, в городе Ленинске Волгоградской области у здания районной администрации. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», протаранил четыре машины на парковке напротив дома №188 по улице Ленина.
Повреждены автомобили Skoda Octavia, «ВАЗ-2110», «Лада Калина» и «Лада Веста».
- В результате ДТП водитель «Нивы» доставлен в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в Главке.
Также будет установлено, находился ли водитель под воздействием алкоголя или каких-либо веществ.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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