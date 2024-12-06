Общество

В Госдуме возмутились попыткой окружения Пака свалить на врачей смерть Екатерины Буравлёвой

Общество 06.12.2024 10:05
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06.12.2024 10:05


Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал о попытке окружения Александра Пака обвинить медиков в гибели задавленной им на элитной иномарке многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеообращение парламентария, для смягчения наказания сейчас развёрнута кампания по дискредитации усилий врачей по спасению пострадавшей.



- Я приношу соболезнования всем родственникам Екатерины. К сожалению, мы не можем её вернуть, но я обещал сделать всё возможное, чтобы наказать этого негодяя, и обязательно выполню своё слово. Сейчас его адвокаты или окружение, или какие-то ещё связанные с ним люди пытаются свалить вину на врачей. Якобы это они некорректно оказывали медицинскую помощь, а то, что именно Пак на дорогущем джипе переехал её, тащил по асфальту, это, видимо, считается нормальным, — подчеркнул Андрей Свинцов.

В настоящее время депутат направил запросы к Генеральному прокурору, министру здравоохранения и в ряд других надзорных органов.

- Уверен, что это поможет остановить горячие головы, которые сейчас изо всех сил пытаются отмазать этого подлеца, — добавил парламентарий.

Напомним, 22 октября Александр Пак, находясь за рулём BMW напротив дома №38 по ул. Большая, сбил многодетную мать Екатерину Буравлеву. После ДТП виновник помощь пострадавшей не оказал и скрылся с места аварии.

По словам очевидцев произошедшего, авария могла быть не случайной и ей предшествовал конфликт между Паком и Буравлевой.

За жизнь женщины месяц боролись врачи. По приказу министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко волгоградка была перевезена для лечения в институт Склифосовского, однако 29 ноября пострадавшая скончалась.

После внимания прессы и передачи расследования в Следственный комитет, 5 декабря правоохранителям наконец удалось добиться избрания Александру Паку меры пресечения в виде ареста. Ранее судом он отправлялся под домашний арест, однако, по информации, озвученной соседями в эфире ток-шоу Малахова, до последнего времени свободно перемещался по городу и якобы даже продолжал водить машину.

Фото и видео: Андрей Свинцов

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