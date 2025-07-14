Волгоградцы засняли на видео последствия разгула урагана на севере региона





14 июля жители некоторых районов Волгоградской области вынуждены были начать утро с разбора завалов после урагана. Сильнейший ветер с ливнем обрушился на населённые пункты, с лёгкостью ломая даже многолетние деревья. Последствия разгула стихии очевидцы засняли на видео.







- Как и предупреждали в МЧС, вчера на некоторые районы внезапно обрушился мощнейший шторм. Ураганный ветер пронёсся и над Новоаннинским, - рассказали местные жители.

Судя по опубликованным кадрам, в частном секторе поваленными деревьями оказались повреждены дома и хозяйственные постройки.

Напомним, накануне регионально управление МЧС России предупреждало о резком изменении погоды в отдельных районах Волгоградской области. Специалистами прогнозировались ураганный ветер с порывами до 25 м/с, а также ливни с градом и грозой.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me