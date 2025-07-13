Общество

МЧС неожиданно сообщило о шторме с градом и ливнями в Волгоградской области

Общество 13.07.2025 15:23
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13.07.2025 15:23


В Волгоградской области отдельным районам на фоне жаркой погоды предстоит пережить контрастный «душ» в виде тропических ливней с градом, грозой и усилением ветра. Соответствующее штормовое предупреждение неожиданно выпустило МЧС России.

- В период 15:00-16:00 часов 13.07.2025 с сохранением до конца суток 13.07.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - сообщили спасатели.

Напомним, ранее редакция сообщала о предупреждении Гидрометцентра, согласно которому в Волгоградской области ожидается усиление ветра, а также грозы. При этом специалисты по-прежнему сообщают о сохранении экстремальной пожароопасности.

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