Пробка в 4 км образовалась из-за лобового ДТП в Советском районе Волгограда

В Советском районе Волгограда у поселка Горнополянский образовалась пробка протяженностью порядка 4 км. Как сообщает V102.RU, причиной затрудненного движение по двухголосной автодороге стало лобовое ДТП с участием двух иномарок.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение затруднено.





Напомним, что на автодороге столкнулись Volkswagen Jeta и Hyundai Creta. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда Volkswagen на встречную полосу, 21-летняя водитель которого не справилась с управлением. Пострадали 4 человека.

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