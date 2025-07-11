Машины всмятку: четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Волгограде





В Советском районе Волгограда сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла днем 11 июля на автодороге «Волгоград-Новый Рогачик».





По предварительной информации, иномарки столкнулись неподалеку от разъезда Горнополянский. От сильного удара Hyundai Creta вылетела с дороги в кювет. Оба автомобиля сильно пострадали.

- На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге затруднено, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП травмы получили четыре человека.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области