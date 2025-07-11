Расследования

Двое пострадавших от выброса пара на заводе в Волжском находятся в реанимации

Расследования 11.07.2025 09:25
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11.07.2025 09:25


Волгоградские врачи 11 июля рассказали о состоянии пострадавших в результате разгерметизации паропровода на заводе в Волжском. Как сообщили V102.RU в облздраве, их состояние остается без изменений. Все проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи №25.

Напомним, в эпицентре выброса пара оказались пятеро рабочих, один скончался. Четверых пострадавших доставили в Волгоград. Двое мужчин 43 и 36 лет по-прежнему находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Мужчины 66 и 46 лет проходят лечение в ожоговом отделении, состояние стабильное.

После ЧП на заводе СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование находится на контроле у прокуратуры Волгоградской области.

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