Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ЧП на заводе в Волжском

Происшествия 10.07.2025 17:12
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10.07.2025 17:12


10 июля в городе Волжском Волгоградской области из-за аварийной ситуации на металлургическом заводе один человек погиб и четверо пострадали. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, ЧП произошло в одном из цехов, где находились рабочие.

- Во время производства работ произошел хлопок, в результате которого один работник погиб, еще четверо госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, - сообщили в ведомстве. 

По предварительным данным, из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. Один рабочий погиб на месте. Четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, ещё двоих — как средней степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты областного управления Следственного комитета России. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь уточнили, что на Волжском трубном заводе произошла разгерметизация пароводяной трубы.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с разгерметизацией пароводяной трубы печи трубопрокатного цеха Волжского трубного завода, где пострадали рабочие. На место происшествия выехал прокурор г. Волжского Виталий Орлов, - заявили в надзорном ведомстве.

Фото: архив V102.RU

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