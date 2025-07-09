Происшествия

Пожар уничтожил 20 гектаров пшеницы под Волгоградом

Происшествия 09.07.2025 18:11
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09.07.2025 18:11


В Иловлинском районе Волгоградской области в результате пожара 9 июля выгорело 20 гектаров пшеницы. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос, сообщение о пожаре в Иловлинском районе поступило сегодня в 13.41. На место оперативно выехали расчеты ОП ПЧ-88 хутора Медведев.

– На южной окраине хутора Рассвет горело пшеничное поле. Подразделения ликвидировали горение в 14:50. Погибших и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе Главка МЧС.

В настоящее время в качестве одной из возможных причин случившегося в управлении называют неосторожное обращение с огнём. 

Сумма ущерба на текущий момент неизвестна. 

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