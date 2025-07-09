Пожар уничтожил 20 гектаров пшеницы под Волгоградом

В Иловлинском районе Волгоградской области в результате пожара 9 июля выгорело 20 гектаров пшеницы. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос, сообщение о пожаре в Иловлинском районе поступило сегодня в 13.41. На место оперативно выехали расчеты ОП ПЧ-88 хутора Медведев.



– На южной окраине хутора Рассвет горело пшеничное поле. Подразделения ликвидировали горение в 14:50. Погибших и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе Главка МЧС.

В настоящее время в качестве одной из возможных причин случившегося в управлении называют неосторожное обращение с огнём.

Сумма ущерба на текущий момент неизвестна.