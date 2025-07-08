Спорт

Волгоградский «Ротор» начал продажу абонементов на сезон 2025/2026

Спорт 08.07.2025 20:24
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08.07.2025 20:24


Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 июля, официально опубликовал  информацию о билетной программе и начале продажи абонементов на футбольный сезон 2025/2026. По данным пресс-службы клуба, приобретенный абонемент позволяет посетить все домашние матчи Первой лиги (в том числе - возможные стыковые встречи за выход в РПЛ) и игры Кубка страны на «Волгоград Арене».

8, 9 и 10 июля обладатели абонементов минувшего сезона получают первоочередное право покупки в предстоящем сезоне на полюбившиеся места на стадионе. При приобретении новых абонементов необходимо иметь при себе абонемент образца сезона 24/25.

Отметим, что в первые дни продаж абонементы будут доступны на бумажном носителе. В дальнейшем при желании любой болельщик получит возможность обменять свой абонемент на пластиковую карту. О появлении пластиковых карт в наличии клуб сообщит дополнительно.

Все футбольные поклонники смогут приобрести абонементы с 11 июля, когда откроется их свободная продажа.

Стоимость абонементов варьируется в диапазоне от 5 600 до 9 800 рублей. О продаже билетов и абонементов на сектор D110 будет объявлено позже. 

Оформить абонементы болельщики могут в центральном офисе оператора KASSIR.RU в ТЦ «Заречный», по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 11 (3 этаж, офис 2). Телефон для связи: 20-05-20.

Абонементы

Секторы C115-117 — 5 600 р.

Секторы А102, 106 — 7 000 р.

Секторы А103, 105 — 8 400 р.

Сектор А104 — 9 800 р.

Для владельцев абонементов прошлого сезона, пропустивших один домашний матч в связи с переносом встречи «Ротор»-«Сокол» из Волгограда в Калининград, клуб подготовил специальное предложение по стоимости.

Абонементы пролонгация:

Секторы C115-117 — 5 200 р.

Секторы А102, 106 — 6 500 р.

Секторы А103, 105 — 7 800 р.

Сектор А104 — 9 100 р.

Самые дешевые билеты на предложенные секторы доступны за 150 рублей, а самые дорогие - за 700 рублей.

Билеты

Секторы B121-123, D109, 111, D верхний ярус — 150 р.

Секторы B120, 124, D112, 108 — 200 р.

Секторы С и А, верхние ярусы — 300 р.

Секторы С113, 114, 118, 119, А101,107 — 300 р.

Секторы С115, 116, 117 — 400 р.

Секторы А102, 106 — 500 р.

Секторы А103, 105 — 600 р.

Сектор А104 — 700 р.

Кроме того, любители футбола традиционно получают возможность воспользоваться льготами: 

- дети до 7 лет имеют право на бесплатное посещение матча в сопровождении взрослого и без занятия места на трибуне;

- инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп могут бесплатно посещать матчи в сопровождении одного человека, занимая специальные места.

По всем вопросам, связанным с билетной программой, можно обращаться по телефону к  специалисту по работе с болельщиками СК «Ротор» Александру Краснощеченко +7 (937) 712-41-88.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

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