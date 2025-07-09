Спорт

В Волгограде на сокращённый маршрут №10С назначили временного перевозчика

Спорт 09.07.2025 08:49
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09.07.2025 08:49


Власти Волгограда подвели итоги отбора компаний, желающих обслуживать маршрут №10С «П. Верхнезареченский – Ж/Д больница». За неделю в департамент городского хозяйства поступила всего одна заявка, из-за чего чиновникам пришлось назначить временного перевозчика.

- Было подано всего одно заявление от ООО «Зевс». Данной организации-перевозчику выдано временное свидетельство сроком на 180 дней на право перевозок по вышеуказанному маршруту до повторного проведения конкурса, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Примечательно, что согласно последней версии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ранее транспортное направление протяжённостью 35,8 км должны были обслуживать 18 маршруток. По новым же условиям городские власти разрешили частнику сократить их число до 10 единиц, что может быть связано с нехваткой водителей и подвижного состава.

- В настоящее время ООО «Зевс» ведется работа по набору водителей и транспортных средств с целью бесперебойного регулярного обслуживания маршрута № 10С, - добавили в администрации.

По информации чиновников, изменения не должны сказаться на пассажирах благодаря дублированию городских маршрутов.

- Помимо автобуса №10С отдаленный поселок Верхнезареченский Тракторозаводского района продолжают обслуживать маршруты №61 и №61а. Жители Ворошиловского района могут воспользоваться маршрутами №4 и №22, конечной остановкой которых является «Железнодорожная больница».

Напомним, в начале июня 2025 года волгоградцы начали массово сообщать, что с улиц города практически исчезли маршрутки №10С. По данным муниципалитета, перевозчик сократил количество подвижного состава, задействованного на популярном транспортном направлении, до 2 единиц. Такой шаг тогда был объяснён якобы острой нехваткой пассажиров.

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