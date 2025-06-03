Транспорт

Нет пассажиров? Перевозчик в Волгограде в шесть раз сократил количество маршруток №10С

Транспорт 03.06.2025 17:36
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03.06.2025 17:36


Жители Волгограда в связи с остановкой трамваев из-за реконструкции путей в Дзержинском и Центральном районах особенно остро ощутили нехватку популярной маршрутки №10С, обслуживающей маршрут «Поселок Верхнезареченский – Ж/д больница» и проходящей через поселок Ангарский. Более того, активно стали обсуждаться планы компании «Зевс» о полном прекращении движения данных микроавтобусов. По просьбе ИА «Высота 102» ситуацию прокомментировали в администрации города.

Так, в ответе на редакционный запрос в мэрии Волгограда пояснили, что сокращение подвижного состава на маршруте №10С связано со слабым пассажиропотоком. Такова, по данным чиновников, официальная версия перевозчика. Ссылаясь на  коммерсанта, в администрации уточняют, что в настоящее время до ж/д больницы через Ангарский ходят всего две машины. 

– По данным, предоставленным организацией-перевозчиком, в настоящее время маршрут обслуживают 2 единицы транспорта. Уменьшение количества единиц подвижного состава связано со снижением пассажиропотока, – цитата из ответа городской администрации.

Мужду тем, напомним, в декабре 2024 года власти объявляли о поиске нового перевозчика на маршрут № 10С. Согласно данным реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, конкурс не в первый раз выиграло ООО «Зевс». При этом предприятие брало на себя обязательства выпустить на транспортное направление 18 микроавтобусов, но никак не два. 

Впрочем, у оставшихся на неопределенный срок без популярных трамвайных и автобусных маршрутов горожан есть надежда на то, что в обозримом будущем количество маршруток №10С все же увеличится. 

В связи с окончанием у перевозчика срока действия свидетельства на право перевозок по данному маршруту в ближайшее время департаментом городского хозяйства будет объявлен новый конкурс по отбору исполнителя услуги, – обнадеживают в мэрии. 

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