Расследования

Прокуратура заставила главу волгоградского СНТ вернуть семье электричество

Расследования 07.07.2025 08:15
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07.07.2025 08:15


Председатель СНТ «Раздолье» Городишенского района Волгоградской области исполнил предписание прокуратуры и накануне, 5 июля, подключил дом семьи Сычевых к электричеству, который по его указанию был обесточен в Международный день защиты семьи. 

Однако, как рассказала ИА «Высота 102», Светлана Сычева, глава дачного общества под видеосъемку, которую вели его приближенные, предупредил, что она должна выплатить долг за электричество в размере почти 40 тысяч рублей до 25 июля. Кроме того, Николай Пичугин предъявил семье требование оплатить задолженность за  воду в размере 120 тысячи рублей. Семья с двумя детьми, которая вынуждена была прожить месяц без холодильника, плиты и кондиционера, категорически не признает претензии председателя СНТ.

– Пичугин по-прежнему, как и месяц назад, не может подтвердить документально сумму долга за электричество, – рассказала Светлана. – А так называемый счет за воду вероятно, мне выписали за все СНТ. Откуда взялись такие деньги за воду, которая идет, по всей видимости, из скважины, судя по болотному запаху и пене, образовывающейся после каждого кипячения?

По словам женщины, несмотря на то, что предъявленные счета ее семья считает необоснованными, скоро они вновь могут остаться без электричества и, возможно, теперь и без воды. 

– Складывается ощущение, что нашу семью  просто выживают из СНТ, – говорит волгоградка, добавляя, что проблемы у них начались после смены руководства СНТ. 

Напомним, новый руководитель СНТ приказал отключить дом семьи Сычевых от электричества 1 июня, мотивировав это имеющейся задолженностью за свет. Женщина пожаловалась в прокуратуру, которая по итогам проведенной проверки признала действия главы СНТ незаконными. Однако, по всей видимости, на этом история противостояния семьи и председателя дачного общества не закончилась.


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