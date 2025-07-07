Прокуратура заставила главу волгоградского СНТ вернуть семье электричество





Председатель СНТ «Раздолье» Городишенского района Волгоградской области исполнил предписание прокуратуры и накануне, 5 июля, подключил дом семьи Сычевых к электричеству, который по его указанию был обесточен в Международный день защиты семьи.

Однако, как рассказала ИА «Высота 102», Светлана Сычева, глава дачного общества под видеосъемку, которую вели его приближенные, предупредил, что она должна выплатить долг за электричество в размере почти 40 тысяч рублей до 25 июля. Кроме того, Николай Пичугин предъявил семье требование оплатить задолженность за воду в размере 120 тысячи рублей. Семья с двумя детьми, которая вынуждена была прожить месяц без холодильника, плиты и кондиционера, категорически не признает претензии председателя СНТ.



– Пичугин по-прежнему, как и месяц назад, не может подтвердить документально сумму долга за электричество, – рассказала Светлана. – А так называемый счет за воду вероятно, мне выписали за все СНТ. Откуда взялись такие деньги за воду, которая идет, по всей видимости, из скважины, судя по болотному запаху и пене, образовывающейся после каждого кипячения?



По словам женщины, несмотря на то, что предъявленные счета ее семья считает необоснованными, скоро они вновь могут остаться без электричества и, возможно, теперь и без воды.

– Складывается ощущение, что нашу семью просто выживают из СНТ, – говорит волгоградка, добавляя, что проблемы у них начались после смены руководства СНТ.



Напомним, новый руководитель СНТ приказал отключить дом семьи Сычевых от электричества 1 июня, мотивировав это имеющейся задолженностью за свет. Женщина пожаловалась в прокуратуру, которая по итогам проведенной проверки признала действия главы СНТ незаконными. Однако, по всей видимости, на этом история противостояния семьи и председателя дачного общества не закончилась.





