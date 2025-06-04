Скандал в СНТ под Волгоградом из-за отключения света сняли на видео













Мама двоих детей, Светлана Сычева, обратилась с жалобой в прокуратуру после того, как ее дом, где она проживает с супругом и двумя малолетними сыновьями, по распоряжению председателя СНТ отключили от света. По словам женщины, младшему сыну которой всего полтора года, из-за отключения электроэнергии у нее нет возможности приготовить еду для детей. Кроме того, в холодильнике пропали все продукты.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 1 июня, в Международный день защиты детей, к дому Светланы Сычевой, которая проживает на постоянной основе в СНТ «Раздолье» Городищенского района, прибыла делегация из членов правления во главе с председателем Николаем Пичугиным. Целью прибывших было отключение дома от электричества. Всё происходившее женщина сняла на видео.

- Я просила предоставить Пичугина документы о точной сумме задолженности, тем более, что он путается в цифрах. В одном письме он утверждал, что мы должны за свет 35 тысяч рублей, в другом уже требовал 40 тысяч. Но никаких документов мне не показали. При этом мы оплачивали за электроэнергию последний раз в октябре прошлого года бывшему председателю, который уже умер. У нас и свидетели есть, соседи, мы отдавали ему наличные, он вносил в садовую книгу данные. А теперь нам никто не может показать эту книгу. По моим расчетам и по показаниям счетчика наш долг не превышает 8 тысяч рублей, - рассказывает Светлана.

По словам женщины, она с семьей не жила долгое время в СНТ и не понимает, откуда взялись выставленные ей долги. На претензии Светланы Пичугин признал беспорядок в документах правления. Тем не менее не отменил своего приказа отключить дом семьи с детьми от электричества. А на вопрос женщины, как она будет кормить своих детей, хладнокровно заявил, что об этом ей надо было думать раньше.

Ранее Николай Пичугин в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» заявил, что семья Сычевых «не платит с 2016 года», причем, как он утверждает, не только за свет, но и за воду, и за полив.

– Они в свои игры играют, сказки рассказывают, – заявил сначала Николай Иванович. Далее он отказался отвечать на вопросы корреспондента, почему нельзя было решить вопрос с рассрочкой погашения задолженности, и не поздравил ли таким оригинальным образом мужчину семью с днем защиты детей.

В настоящее время по факту случившегося прокуратура проводит проверку. Редакция будет следить за развитием событий.