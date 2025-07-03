Сегодня, 3 июля, в Волгоградской области произошло столкновение автобетоносмесителя (миксера) и автомобиля КАМАЗ на дороге с реверсивным движением. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 10:20 в Дубовском районе.





- На 647 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение двух автомобилей «КАМАЗ». В результате ДТП водитель бетоносмесителя «КАМАЗ»» доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно - оперативная группа.





Судя по фото с места ДТП, на данном участке автодороги ведутся ремонтные работы. Осуществляется реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области