



Полиция задержала двух жительниц Рязанской области, которые обманным путем вытащили из квартиры 86-летней пенсионерки из Волгограда 2,5 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, для своего преступления злоумышленницы разыграли целое театральное представление.





Выяснилось, что ранее судимая 50-летняя и 48-летняя жительницы Рязани специально приехали в город-герой для совершения своего преступления. Представившись врачами, они пришли к волгоградке. Пока одна отвлекала пенсионерку вопросами о здоровье, другая нашла под матрасом сбережения и похитила их.

После совершения кражи лжемедики сразу же покинули наш регион.

- Личности похитительниц и их местонахождение установили сотрудники ГУУР МВД России совместно с волгоградскими оперативниками и коллегами из Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - «Кража», - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области