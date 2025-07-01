А пешеходы прошли мимо: в Волгограде самокатчик на скорости врезался в авто





В Волгограде водитель электросамоката на скорости врезался в двигавшийся автомобиль на площади Чекистов. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 1 июля в 17.20. На видеокадрах, предоставленных полицейскими, отчетливо видно, что в момент проезда иномарки пешеходного перехода, люди уже начали переходить проезжую часть. Видимо, рассчитывая на то, что на дороге не будет каких-либо помех, на скорости на переход выехал и самокатчик.

От сильного удара, молодого мужчину подкинуло в воздух и затем он упал на асфальт. Примечательно, что другие пешеходы, судя по кадрам, спокойно продолжили свой путь на противоположную сторону дороги.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что на место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые установят все обстоятельства ДТП. В полиции водителям СИМ напоминают, что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться и катить самокат рядом с собой:

– При пересечении проезжей части дороги необходимо спешиваться и переходить её по пешеходному переходу, убедившись в том, что водители автомашин видят вас и пропускают.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области