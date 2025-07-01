Расследования

Апелляцию на приговор генералу Попову рассмотрят в Москве 25 июля

Расследования 01.07.2025 17:21
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01.07.2025 17:21


Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит 25 июля жалобу защиты на приговор генерал-майору Ивану Попову, который был осужден к 5 годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог. Дату и место рассмотрения апелляции, как передает V102.RU, озвучил ТАСС адвокат осужденного Сергей Буйновский.

Защитник отметил, что будет добиваться отмены приговора и оправдания Попова. 

Напомним, что 24 апреля текущего года Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор генералу. По решению суда, Попов также лишен воинского звания.

Вину он не признал.

Иван Попов, отметим, является уроженцем Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями.  

Ранее еще до вынесения приговора сообщалось, что бывший командующий 58-й армией Иван Попов уйдет на СВО. Однако потом эту информацию опроверг его адвокат, сообщив, что  его подзащитному в этом отказали.

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