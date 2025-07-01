Происшествия

В Волгограде водитель сбил женщину на мокрой от ливня дороге

Происшествия 01.07.2025 09:48
0
01.07.2025 09:48




Пешеход пострадала в ДТП, которое произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону, накануне в 20:50 напротив дома №30 по ул. 39-й Гвардейской Дивизии водитель Hyundai Solaris сбил женщину.


Известно, что пострадавшая попала под колеса иномарки, когда переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина упала на мокрый от ливня асфальт. С места происшествия в больницу ее забрали сотрудники скорой медицинской помощи.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.07.2025 09:14
Происшествия 01.07.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 18:46
Происшествия 30.06.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 18:06
Происшествия 30.06.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 17:47
Происшествия 30.06.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 16:58
Происшествия 30.06.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 15:12
Происшествия 30.06.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 13:29
Происшествия 30.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 11:52
Происшествия 30.06.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 11:25
Происшествия 30.06.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 10:27
Происшествия 30.06.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2025 09:47
Происшествия 30.06.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.06.2025 20:39
Происшествия 29.06.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.06.2025 16:52
Происшествия 29.06.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.06.2025 11:42
Происшествия 29.06.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.06.2025 07:45
Происшествия 29.06.2025 07:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:03
Суд в Волгограде подтвердил приговор сбежавшему за границу владельцу «Дианы тур»Смотреть фотографии
11:34
Главный волгоградский судья Алексей Глухов отмечает юбилей 1 июляСмотреть фотографии
11:14
Wildberries изменили правила для клиентов после драки на ПВЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
Состоялась встреча руководства Фонда Мельниченко и предприятия ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
11:06
Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июляСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде экс-сотруднице облстроя грозит до 12 лет колонии за взяткиСмотреть фотографии
10:24
Птицефабрику «Краснодонская» оштрафовали за мясо с антибиотикомСмотреть фотографии
10:22
Здоровое поколение вместе с «СОГАЗ-Мед»: эксперты рассказали о медпомощи детям по ОМССмотреть фотографии
09:54
29 иностранцев выдворят из России по итогам волгоградской операции «Нелегал»Смотреть фотографии
09:48
В Волгограде водитель сбил женщину на мокрой от ливня дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Поставщика контрабандных сигарет осудят за дачу взятки сотруднику УФСБ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
В Волгограде выкинули спасенных пожарными щенковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Жаркие бои на песках и жесткие поединки в клетке: в Волгограде прошли турниры по борьбеСмотреть фотографии
08:15
Под Волгоградом массово тормозят байкеровСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде названы районы-рекордсмены по жалобам на экологиюСмотреть фотографии
06:51
Волгоградскому судье не разрешили возглавить районный судСмотреть фотографии
21:34
Обладмин утвердил список курортов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили бивни мамонтаСмотреть фотографии
20:51
Миллион получат медработники четырех востребованных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:15
Бастрыкин изучит дело пьяного самокатчика, сбившего ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
«Паника может сыграть злую шутку»: 200-балльник Никита Волга раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
19:39
VR-экскурсии и электро-тракторы: на «Всероссийском дне поля – 2025» впервые откроют интерактивную зонуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Пассажиру рейса Екатеринбург – Волгоград стало плохо во время полетаСмотреть фотографии
18:31
На шлюзах Волжской ГЭС появилась осетровая фермаСмотреть фотографии
18:26
Премии имени Олега Иншакова и по 500 тыс. рублей вручили ученым ВолгоградаСмотреть фотографии
18:06
На юге Волгограда нашли человеческий скелет на теплотрассеСмотреть фотографии
17:47
В Волжском водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В аэропорту «Сталинград» с 1 июля подорожает парковкаСмотреть фотографии
17:24
Контейнерную площадку на бульваре Энгельса завалили веткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Елани после коррупционного скандала выберут нового мэра и главу районаСмотреть фотографии
 