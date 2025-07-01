В Волгограде водитель сбил женщину на мокрой от ливня дороге





Пешеход пострадала в ДТП, которое произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 20:50 напротив дома №30 по ул. 39-й Гвардейской Дивизии водитель Hyundai Solaris сбил женщину.





Известно, что пострадавшая попала под колеса иномарки, когда переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина упала на мокрый от ливня асфальт. С места происшествия в больницу ее забрали сотрудники скорой медицинской помощи.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области