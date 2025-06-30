В Волжском водитель иномарки насмерть сбил женщину





В городе Волжском Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.





По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz напротив строения №2 «К» по улице Заволжской сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в региональном главке МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области