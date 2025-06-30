Спорт

Роман Павлюченко: «Буду счастлив в случае возвращения "Ротора" в РПЛ» 

Спорт 30.06.2025 16:54
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30.06.2025 16:54


Известный в прошлом нападающий «Ротора» и сборной России Роман Павлюченко в интервью корреспонденту «РБ Спорт» ответил на вопрос о шансах волгоградского клуба вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). 

Напомним, в минувшем розыгрыше Первой лиги «Ротор» под руководством главного тренера Дениса Бояринцева занял девятую позицию.

– Я буду самым счастливым человеком, если «Ротор» вернется в РПЛ. Все знают, что Волгоград – это футбольный город. Волгоградские болельщики приходили на стадион даже тогда, когда команда играла в первом и втором дивизионе, – подчеркнул Роман.

– ​​​​​​​Какие шансы у «Ротора» вернуться в РПЛ? Мне трудно сказать, потому что я не нахожусь в Волгограде. В любом случае, я всегда любил волгоградских болельщиков. А о целях команды лучше спросить руководство клуба, – заявил Павлюченко.

Отметим, Роман Павлюченко хорошо известен волгоградским болельщикам. Он выступал за «Ротор» с 2000 по 2002 год и забил за «сине-голубых» 14 голов в 65 матчах. Затем форвард перешел в московский «Спартак». Кроме того, нападающий играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Фото: V102.RU (архив)

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