Камеры засняли жесткое ДТП с пострадавшими под Волгоградом





В городе Волжском Волгоградской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок, в результате которого пострадали трое взрослых и годовалый ребенок. Момент аварии зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительным данным, ДТП произошло 30 июня напротив дома №65 «Б» по улице Пушкина. При повороте в автомобиль Daewoo Nexia на большой скорости врезался Volkswagen Passat.

- В результате аварии водитель автомашины Daewoo, а также двое пассажиров автомашины Volkswagen, среди которых малолетняя девочка 2024 года рождения, доставлены в медучреждение, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области