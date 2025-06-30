Политика

В Волгоградской области объявили о старте избирательной кампании

Политика 30.06.2025 12:13
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30.06.2025 12:13


Избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления официально стартовала в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 30 июня, сообщила ИКВО.

В Единый день голосования, который назначен на 14 сентября этого года, выборы пройдут на территории 18 муниципальных районов Волгоградской области. Свое волеизъявление смогут сделать более 90 тысяч избирателей региона.

Всего будет избрано 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.

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