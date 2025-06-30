Пьяный подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов в Волгоградской области

В Волгоградской области установлена личность мотоциклиста, который сбил двух пешеходов в Жирновске и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, им оказался 15-летний подросток.

ДТП произошло накануне в 22:00 в Жирновске напротив дома № 47 по ул. Пушкина. Водитель мотоцикла Racer наехал на 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которые двигались по краю проезжей части. Пострадавших госпитализировали, а водитель скрылся.

Теперь за опасные «покатушки» подростка придется отвечать и его родителям. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный материал за передачу управления мотоциклом лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Отец нарушителя привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области