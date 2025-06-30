29 июня в Волгограде произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Вечером на нижней террасе набережной им. 64-й Армии у памятника морякам Волжской военной флотилии пьяный водитель сбил несовершеннолетнюю.
- В 21:10 водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения электросамокатом, напротив дома № 2 «В» по ул. Набережная 62-ой Армии совершил наезд на 6-летнюю девочку – пешехода, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по данным правоохранителей, пострадавшей потребовалась госпитализация.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.