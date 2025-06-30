Происшествия

В Волгограде на набережной пьяный самокатчик покалечил 6-летнюю девочку

Происшествия 30.06.2025 11:25
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30.06.2025 11:25


29 июня в Волгограде произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Вечером на нижней террасе набережной им. 64-й Армии у памятника морякам Волжской военной флотилии пьяный водитель сбил несовершеннолетнюю.



- В 21:10 водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения электросамокатом, напротив дома № 2 «В» по ул. Набережная 62-ой Армии совершил наезд на 6-летнюю девочку – пешехода, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по данным правоохранителей, пострадавшей потребовалась госпитализация.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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