Происшествия

Водитель погибла в столкновении «Лады» и Daewoo Matiz на окраине Волгограда

Происшествия 28.06.2025 21:15
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28.06.2025 21:15


28 июня в Советском районе Волгограда два легковых автомобиля не поделили дорогу. Авария произошла вечером на участке проезжей части от посёлка Горьковского к областному центру.



- В 16:15 водитель Daewoo Matiz, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество автомобилю Lada X-Ray, который двигался со стороны посёлка Горьковского в сторону Волгограда. В результате ДТП 39-летняя водитель Daewoo скончалась на месте, 24-летняя водитель «Лады» и её пассажир доставлены в медучреждения с различными травмами, - сообщил заместитель командира ОБ ДПС Госавтоинспекции по Волгограду Сергей Филенков.

Отметим, на месте работает следственно-оперативная группа. По факту смертельного ДТП организована проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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