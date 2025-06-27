Спорт

Волгоградка Козякина взяла бронзу на первенстве Европы по плаванию на открытой воде

Спорт 27.06.2025 21:25
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27.06.2025 21:25


Волгоградская спортсменка Полина Козякина стала бронзовым призером прошедшего юношеско-юниорского первенства Европы в Португалии.

По данным облкомспорта, в  местном Сетубале за награды сражались свыше 200 участников в возрасте от 14 до 19 лет из более чем 20 стран. 17-летняя воспитанница Татьяны Манкевич Полина Козякина выступила в двух дисциплинах. На олимпийской дистанции 10 км юная волгоградка лидировала большую часть заплыва, но на финише все-таки опустилась на шестое место и осталась без наград. 

Зато гонка на 3 км с выбыванием Полине удалась заметно лучше по итоговому результату. Данная дистанция была разделена на предварительный, полуфинальный и финальный заплывы. В решающей гонке на 500-метровом отрезке соревновались 10 лучших пловчих, среди которых проявила себя и Козякина, занявшая третью позицию и уступившая только соперницам из Франции и Венгрии. На данный момент для Полины это самый значимый успех на международных турнирах на открытой воде.

В июле Полина Козякина попробует пополнить коллекцию медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, а в августе наша спортсменка выступит в Румынии на юниорском первенстве мира по плаванию в бассейне.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области/ vk.com

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