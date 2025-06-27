Волжанин под прицелом видеокамеры вырвал деньги у пенсионера в аптеке

В Волжском Волгоградской области задержали мужчину, который ограбил пенсионера в аптеке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, когда 65-летний мужчина пришел в аптеку за лекарствами и стал расплачиваться у кассы, к нему подошел злоумышленник, который вырвал кошелек, где находились 9800 рублей.

Пенсионер пытался остановить грабителя, однако ему не хватило на это сил, и неизвестный скрылся. Все произошедшее сняла камера, установленная в аптеке.