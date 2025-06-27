«Не только фикция, но и вред»: волгоградец Сергей Жуков – о «сухом законе» в День молодежи





Член Общественной палаты Волгоградской области прокомментировал запрет на продажу алкоголя в магазинах в День молодежи. Напомним, что 28 июня в Волгоградской области выпить чего-нибудь покрепче жители смогут или дома, разорив запасы, или в кафе и ресторанах. По мнению Жукова, ничего рационального в этом запрете нет. Более того, заявляет он, это еще и вредно.

– Все эти запреты продажи алкоголя в молодежные праздники не только фикция, но и еще и вред обществу. В стране и так действует возрастное ограничение на покупку алкоголя. Кому «очень надо», затарятся накануне. А кто продает зелье «из-под полы», тому эти указы не указ..., – заявляет член регионального Общественного совета.

Сегодня, 27 июня, со слов Сергея Жукова, он неоднократно наблюдал в супермаркетах, как жители массово закупался пивом и крепким алкоголем.

– Причем делают это в таких количествах, как на Новый год. Спасибо, запрету. Так, может быть, и не купили бы алкоголь, но ограничение, по всей вероятности, стимулирует эти закупки.

Волгоградец предлагает реальные методы борьбы с алкоголизмом среди молодежи:

– Хотите бороться с алкоголизмом? Введите ограничения, чтобы алкомаркеты и дешевые «наливайки» были не на каждом шагу, а как минимум 1 на 1000 населения... А лучше вообще стимулируйте ЗОЖ, но не заблюриванием в кино процесса курения и распития алкоголя, а спортивными секциями. Чтобы в каждой школе, в каждому техникуме, вузе были спортивные команды, а лучше несколько и по разным видам спорта и все бесплатно. И бонусы всякие для учащихся, кто спортом занимается. Чтобы в каждом дворе были спортивные площадки и для детей и для взрослых. Глядишь алкомаркеты сами из-за отсутствия спроса начнут закрываться.

При этом, признает член Общественной палаты Волгоградской области, культуру употребления спиртных напитков никто в России не отменял.

– Мы же развиваем в Волгоградской области виноделие и даже этим гордимся! А так вообще-то рюмочка беленькой или коньячка в качестве аперитива как известно «для дома, для семьи - врачи рекомендуют». Кружечка пенного прекрасного освежает. А бокал хорошего вина или фужер шампанского за ужином вечером в выходной день даст больший эффект для роста демографии, чем всякие госпрограммы и бесцельно на них потраченные миллиарды бюджетных рублей, – иронизирует Сергей Жуков.