Происшествия

Стреляли в воздух и по колесам: полиция опубликовала видео погони за компанией камышан

Происшествия 26.06.2025 18:40
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26.06.2025 18:40


В городе Камышине Волгоградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить «семерку», вызывавшую у них подозрения. Сегодня, 26 июня, Главк МВД опубликовал видео погони.  

Сообщается, что отечественная легковушка привлекла внимание инспекторов ДПС отсутствием номеров. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться. Однако тот продолжил движение и попытался скрыться, грубо нарушая при этом ПДД и создавая угрозу для окружающих.

– В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие - произвели предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Автомобиль получил технические повреждения, после чего водитель съехал в кювет.



Полицейские уточняют, что никто из участников погони не пострадал. За рулем «семерки», как оказалось находился 20-летний местный житель. Кроме того, в салоне автомобиля вместе с ним удирали от полиции четверо его товарищей. 

 В отношении автомобилиста были составлены административные материалы за допущенные грубые нарушения Правил дорожного движения, а также за неповиновение законному распоряжения сотрудника полиции. Суд, рассмотрев представленные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ, назначил ему 15 суток административного ареста, – говорится в сообщении ГУ МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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