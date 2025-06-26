



В городе Камышине Волгоградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить «семерку», вызывавшую у них подозрения. Сегодня, 26 июня, Главк МВД опубликовал видео погони.

Сообщается, что отечественная легковушка привлекла внимание инспекторов ДПС отсутствием номеров. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться. Однако тот продолжил движение и попытался скрыться, грубо нарушая при этом ПДД и создавая угрозу для окружающих.

– В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие - произвели предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Автомобиль получил технические повреждения, после чего водитель съехал в кювет.







Полицейские уточняют, что никто из участников погони не пострадал. За рулем «семерки», как оказалось находился 20-летний местный житель. Кроме того, в салоне автомобиля вместе с ним удирали от полиции четверо его товарищей.

– В отношении автомобилиста были составлены административные материалы за допущенные грубые нарушения Правил дорожного движения, а также за неповиновение законному распоряжения сотрудника полиции. Суд, рассмотрев представленные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ, назначил ему 15 суток административного ареста, – говорится в сообщении ГУ МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области