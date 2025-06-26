Волгоградский «Ротор» арендовал Кирилла Никишина

Нападающий калининградской «Балтики» Кирилл Никишин сегодня, 26 июня, перешел на правах аренды с правом выкупа в волгоградский «Ротор» до конца сезона 2025/2026, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.
21-летний Никишин является воспитанником академии московского «Локомотива». За главную команду «железнодорожников» новобранец сине-голубых провел два матча в Кубке России, а с «Локомотивом-2» Кирилл побеждал в Молодежной Лиге.
Также в Первой лиге нападающий, который может сыграть и на позиции атакующего полузащитника, защищал цвета «Тюмени» и «Балтики», в составе которой выиграл турнир в минувшем сезоне. За всю карьеру Кирилл Никишин, ставший седьмым новичком «Ротора» в летнее трансферное окно, провел 129 игр, забил 59 мячей и сделал 19 результативных передач.
Фото: СК «Ротор» /vk.com