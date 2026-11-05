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Общество

В Волгограде закрылся ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня» после двух лет работы

Общество 05.11.2026 11:32
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05.11.2026 11:32


Ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня» на Комсомольской в Волгограде больше не отвечает на звонки и не обслуживает клиентов. Как стало известно ИА «Высота 102», это заведение закрылось после двух лет работы в Волгограде.

На официальных страничках «Сыроварни» в соцсетях указано, что ресторан отпраздновал свое 2-летие 19 июля текущего года. Последний пост в соцсетях датируется 17 сентября. После этой даты никах новых сообщений от «Сыроварни» не было. Все официальные телефоны заведения отвечают одно: «Абонент временно недоступен, попробуйте позвонить позже».

– Заведение не работает со вчерашнего дня, – сообщили информагентству 5 ноября по многоканальному телефону службы доставки ресторанов «Сыроварня» в ответ на вопрос, почему невозможно дозвониться до ресторана в Волгограде. – По крайней мере, по доставке они уже всё, закрылись.

На странице ресторана «Сыроварня» сообщается, что новая «жемчужина гастрономического мира Волгограда» от знаменитого ресторатора Аркадия Новикова предназначалась тем, кто ценит стиль, изысканность и роскошь. Сырная лавка предлагала своим посетителям богатый выбор этого продукта, в том числе сыры собственного производства, а также блюда, которые завоевали любовь гурманов в Москве. 

В Волгограде ресторан работал по франшизе, т.е. под брендом Аркадия Новикова, с использованием его технологий и стандартов.

Скриншот с Яндекс.Карты

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