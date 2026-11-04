Чемпионат России по мини-футболу 8х8. Интрига в группах нарастает





После второго игрового дня борьба в группах за плей‑офф вышла на новый уровень: первое место гарантирует прямой выход, а за остальные позиции придётся биться в стыковых матчах. Причём позиция в стыках – уже половина успеха: от неё зависит, с каким соперником и с каким настроением команда пойдёт дальше.

Для волгоградских клубов тур сложился неудачно. «Киквидзе» уступил «Верхнему Куркужину» со счётом 1:5, а «Красный Октябрь» не справился с «+7Доставка‑Калиновец» – 1:2. Для обеих волгоградских команд день получился тяжёлым, и теперь любая потеря очков грозит ухудшить стартовые условия в стыках.В группе 8 лидерство удерживает «+7Доставка‑Калиновец»: две игры, две победы, шесть очков, разница мячей 5:3. Команда уже обеспечила себе прямой выход в следующий раунд, а «Лава» и «Красный Октябрь» ведут борьбу за второе место. У обеих команд по одному поражению и ноль очков, но у «Лавы» разница мячей 2:3, а у «Красного Октября» – 1:2. Это даёт волгоградцам небольшое преимущество в обороне, и именно матч «Красный Октябрь» – «Лава» станет определяющим: победитель получит более комфортную позицию перед стыками.В группе 9 уверенный лидер – «Верхний Куркужин»: одна игра, одна победа, счёт 5:1 и три очка в активе. Команда уверенно движется к прямой путёвке. «Энерджи фитнес» и «Киквидзе» пока имеют по одному очку, но ситуация у них разная: у брянских футболистов сыграно на одну игру меньше, а значит, у них есть резерв для манёвра. Для «Киквидзе» результат матча «Верхний Куркужин» – «Энерджи фитнес» станет ключевым: он определит, насколько реальны шансы команды зацепиться за второе место и более выгодную позицию в дальнейшей борьбе.