Отряд «Наследники Победы» Волгоградской академии МВД России вместе с поисковыми отрядами прокуратуры региона и «Застава» принял участие в подъёме советского пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Было установлено, что самолёт потерпел крушение летом 1942 года в Городищенском районе. В ходе работ поисковики обнаружили обломки бомбардировщика, останки членов экипажа и их личные вещи.

Сейчас специалисты устанавливают номерные агрегаты и личности погибших лётчиков.

Отметим, что волгоградские поисковики – курсанты академии МВД, сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ – регулярно проводят совместные поисковые работы. В сентябре поиски погибших во время Сталинградской битвы велись на месте лагеря смерти – Дулаг-205. Во время проведения работ в рабочем поселке Максима Горького поисковым отрядом были подняты останки 4 человек, а также найдены личные вещи красноармейцев.

Регулярно на месте лагеря также поисковиками проводится «Вахта Памяти». О событиях, произошедшем на месте крупнейшего пересыльного лагеря Дулаг-205, ранее информагентство рассказывало в специальном материале.

Фото: Волгоградская академия МВД