Сельхозугодья принудительно очистили от свалки под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области земельный участок, предназначенный для выращивания сельскохозяйственной продукции, принудительно очистили от свалки. Как сообщили в ГУФССП России по региону, работы по уборке территории проходили под контролем судебных приставов.

Убрать несанкционированную свалку по иску природоохранной прокуратуры постановил суд. Собственнику земли на исполнение этого решения был отведен один год, но за это время он ничего не сделал. На участке скопилось большое количество строительных отходов, автомобильных покрышек, спиленных веток.

За игнорирование сроков, установленных судом, владельцу участка пришлось выплатил исполнительский сбор и административные штрафы, предусмотренные ст. 17.15 КоАП РФ. Только после этого собственник земли очистил территорию от свалки.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области